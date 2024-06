Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.06.2024

W Lipuszu na drodze wojewódzkiej nr 235 doszło do zderzenia trzech aut. W wyniku wypadku trzy osoby trafiły do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia kościerska policja.

Kolejne oszustwo "na BLIK-a". Oszuści nie próżnują i wyłudzają pieniądze, jak się da. W ostatnich dniach jedna z mieszkanek powiatu gdańskiego w wyniku oszustwa "na BLIK-a" straciła pieniądze. Policjanci mówią, jak do tego doszło i radzą, co robić, by ustrzec się oszustwa "na BLIK-a".