Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.03.2023

Do 2027 roku Pomorskie nie wyda ani grosza na rewitalizację linii kolejowych. Tymczasem rządowy program Kolej + był dla województwa „zbyt kosztowny”. Samorząd wojewódzki nie zgłosił do niego żadnego przedsięwzięcia. 14 województw uznało inaczej, większość aplikowała o środki na 5 i więcej projektów. Bytów, licząc na działania obiecywane przez województwo, nie zgłosił się do programu samodzielnie.