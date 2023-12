Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.12.2023

To był prawdziwy festyn świąteczny, zorganizowany przez nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich Nad Kłodawą. Stoły uginały się od dzieł rękodzielniczek. Do tego coś dla ducha - muzyczne występy i coś dla ciała - pyszne i zdrowie przekąski oraz ciasta.

To było wezwanie do domowej awantury. Jak się okazało po przybyciu policjantów na miejsce, najpierw doszło do kradzieży telefonu i portfela. Okradziona przez znajomego kobieta złapała za nóż kuchenny i ugodziła mężczyznę w szyję.