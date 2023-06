Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.06.2023

Prasówka Pruszcz Gdański 2.06: top 3 artykuły z wczoraj

Ekologia w praktyce i na co dzień. Tak w skrócie można podsumować dzisiejszy Festyn Ku zdrowiu, który odbył się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim. Było mnóstwo zdrowych przekąsek, ruchu i różnego rodzaju warsztatów, podczas których można było m.in. zrobić ekologiczną pastę do zębów, proszek do prania czy materiałową torebkę na warzywa i owoce. Do tego można było sprawdzić swoją wiedzę na temat pszczół, lasów i segregacji odpadów. Tu każdy znalazł coś dla siebie. Zajrzyjcie do naszej relacji.