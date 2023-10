Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.10.2023

Kolejna nowoczesna ekopracownia powstała w gminie Cedrach Wielkich. To przyjazne dla uczniów do nauki miejsce da im możliwość rozwijania zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych. Na wyposażeniu ekopracowni jest m.in. mobilne laboratorium i drukarka 3D.

We wtorek 17 października w Lędowie w gminie Pruszcz Gdański doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego. Motocyklista trafił śmigłowcem LPR do szpitala. Pojazd, którym jechał znalazł się na przedniej masce auta. Są wstępne ustalenia policji.