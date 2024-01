Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.01.2024

W związku ze śmiertelnym wypadkiem, w którym zginął 33-letni mężczyzna, we wtorek 16 stycznia policjanci z Pruszcza Gdańskiego oraz przedstawiciele zarządcy drogi spotkali się na miejscu zdarzenia wypadku, by ocenić infrastrukturę oraz oznakowanie drogi. Są wyniki przeprowadzonej kontroli.

Dariusz Chmielewski ma powrócić do pełnienia funkcji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - tak brzmią pierwsze nieoficjalne doniesienia. Ma on zastąpić Igora Strzoka, który został z tego stanowiska odwołany w grudniu 2023 roku. Chmielewski ma już doświadczenie na tej pozycji - był wojewódzkim konserwatorem zabytków w latach 2012-2016. Czekamy nadal na oficjalne potwierdzenie tej informacji.

Lider Lechii Gdańsk Luis Fernandez wraca do zdrowia po zabiegu kontuzjowanego kolana, które uniemożliwiło mu grę w drugiej części rundy jesiennej w 2023 roku. Hiszpański ofensywny piłkarz przygotowuje się do powrotu do treningów. - Wszystko idzie zgodnie z planem - słyszymy z klubu.

Lechia Gdańsk w sobotę uda się na zgrupowanie do Turcji, które potrwa trzy tygodnie. Tam Biało-Zieloni będą przygotowywać się do rundy wiosennej w Fortunie 1. Lidze. Zaplanowanych zostało sześć meczów sparingowych. Zanim jednak drużyna wyleci do Turcji, to rozegra jeszcze mecz kontrolny w Gdańsku z Radunią Stężyca.

Są ze sobą niemal 40 lat, a wszystko zaczęło się od audycji radiowych i wyborów miss. Zygmunt Chajzer i Dorota Chajzer tworzą zgodną i szczęśliwą parę, co w świecie show–biznesu nie zdarza się często. Dla znanego dziennikarza jest to drugie małżeństwo. Zobacz, jak się poznali i jak zaczęła się ich wspólna droga.