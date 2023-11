Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.11.2023

Nowy sklep Maxi Zoo, największej sieci sklepów dla zwierząt w Polsce, otwiera się 15 listopada (środa) o godzinie 10:00 w budynku Moderato III przy Alei Jana Pawła II 1 F, obok Galerii Netpun w Starogardzie Gdańskim. Jest to pierwszy sklep w tym mieście i zarazem 108. w Polsce. Z okazji otwarcia na klientów i ich pupili przez 4 dni będą czekać atrakcyjne oferty i niespodzianki: 20% rabatu na wszystko przy zakupie min. 2 produktów, kupony na kolejne zakupy, a pracownicy sklepu pomogą dobrać produkty idealnie pasujące do naszego zwierzaka.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rak prostaty to najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy wśród mężczyzn. Codziennie z jego powodu umiera w Polsce około 15 pacjentów, najwięcej w województwie pomorskim. W listopadzie - miesiącu profilaktyki męskich nowotworów - szczególnie namawiamy panów do badań. Wstyd chowamy do kieszeni. Tak jak i źle pojmowaną męskość.