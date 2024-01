Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.01.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01, w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Protest Wolnych Polaków pod Sejmem. Na miejscu są setki osób z Pomorza. "Konstytucja, to coś więcej niż tylko nadruk na koszulce"”?

Prasówka Pruszcz Gdański 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Protest Wolnych Polaków pod Sejmem. Na miejscu są setki osób z Pomorza. "Konstytucja, to coś więcej niż tylko nadruk na koszulce" Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.

📢 Strażacy z OSP Kolbudy mają nowy nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy Nowoczesny wóz gaśniczy dołączył do floty pojazdów ratowniczych gminy Kolbudy. Strażacy z OSP Kolbudy mają nowiutkie Iveco. To już trzeci nowy pojazd, który w ciągu niespełna dwóch lat trafił do gminnych remiz.

📢 30-latek zatrzymany z narkotykami. Sprawdzą, czy kierował ich pod wpływem Policjanci z Komisariatu w Kolbudach zatrzymali 30-latka, który posiadał przy sobie narkotyki-amfetaminę. W związku z podejrzeniem, że kierował on autem pod wpływem środków psychoaktywnych, mundurowi zabezpieczyli także jego krew do badań.

Prasówka 12.01 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wystawa Marka Okrassy w Pruszczu Gdańskim. „Malarstwo” otworzy nowy sezon wystawienniczy Po Beksińskim, Wyczółkowskim, Leszczyńskim przyszedł czas na Okrassę. W Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim zagości wystawa artysty, którego twórczość zna już cała Europa. Wernisaż odbędzie się w piątek 12 stycznia.

📢 Spod tej sukienki widać wszystko jak na dłoni! Olga Bończyk w prześwitującej stylizacji na Karnawałowej Gali Gwiazd. Zdjęcia z wydarzenia Olga Bończyk odważnie odsłoniła ciało. W środę (10 stycznia) odbyła się Karnawałowa Gala Gwiazd. Na imprezie pojawiło się mnóstwo celebrytek, a wraz z nimi szereg błyszczących, kolorowych i balowych stylizacji. Szczególną uwagę zwróciła na siebie aktorka Olga Bończyk, która wystąpiła w kilku kreacjach, w tym w prześwitującej sukni. Zobacz zdjęcia z wydarzenia! 📢 Dworce na Pomorzu i ich historia. Tak wyglądały ponad dekadę temu. Jak mocno się zmieniły? Sprawdź stare zdjęcia | INTERAKTYWNA MAPA Niektóre dworce na Pomorzu to wizytówka miasta, inne wymagają remontu i raczej straszą, niż zachęcają do podróży. Wśród kolejowych budynków można znaleźć także prawdziwe architektoniczne perełki. Który z pomorskich dworców został zbudowany na wzór francuskiego, a który stał na granicy Polski i Niemiec? Sprawdź jak pomorskie dworce wyglądały mniej więcej 2 dekady temu.

📢 Demonstrowali pod domem premiera Donalda Tuska w proteście przeciw wydarzeniom z Pałacu Prezydenckiego. "To wydarzenie bez precedensu" Demonstranci znów pojawili się pod domem premiera Donalda Tuska. Zgromadzenie kilkudziesięciu osób o 20:00 w Sopocie było reakcją na wczorajsze zatrzymanie dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. 📢 Gwiezdne Wojny – produkcje nadchodzące w 2024 roku. Co zaserwuje nam Disney i popularne uniwersum? Jeśli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen i czekacie na kolejne produkcje ekranowe z tego niezwykłego uniwersum, to spieszymy z pomocą. Oto wszystkie zaplanowane na 2024 roku tytuły i to, co nas ominie. Sprawdźcie sami, aby nie przegapić nic z tej listy.

