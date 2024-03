Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.03.2024

Pruszczańscy policjanci i celnicy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli 12 automatów do gier hazardowych o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Nielegalne automaty znajdowały się na terenie Pruszcza Gdańskiego i Pszczółek. Policjanci przypominają, że za organizowanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Co to były za emocje! Zimowa Senioriada przyciągnęła seniorów powiatu gdańskiego. Była okazja do wykazania się wiedzą i sprawnością oraz do spędzenia czasu w miłej atmosferze. Zajrzyjcie do naszej relacji.