Przegląd prasy Pruszcz Gdański 8.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pruszczu Gdańskim

Meble, ubrania, warzywa, starocie, zabawki, sprzęt do domu i ogrodu. To tylko niewielka część towarów oferowanych w niedzielę (7.05.2023) na giełdzie w Pruszczu Gdańskim.

Lechia Gdańsk przegrała z Zagłębiem Lubin 1:3 i definitywnie pożegnała się z PKO Ekstraklasą. Po meczu biało-zieloni przepraszali kibiców na Twitterze, a w odpowiedzi otrzymali „szpilkę” od Arki Gdynia. Mecz Lechii z Zagłębiem obejrzało niespełna siedem tysięcy widzów. Byliście na trybunach stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk? Znajdźcie siebie na zdjęciach. Zobaczcie też oprawę kibiców z Lubina.

Katarzyna Figura, jedna z najbardziej znanych polskich aktorek, zawitała w sobotę do Pruszcza Gdańskiego. Nic dziwnego, że do pruszczańskiej biblioteki przybyli tłumnie wielbiciele jej talentu i niezapomnianych ról. Po spotkaniu była okazja do zamienienia kilku zdań z aktorką, wspólne zdjęcie i autograf. Zobaczcie naszą fotorelację z wydarzenia.