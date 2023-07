Przegląd prasy Pruszcz Gdański 7.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pruszczu Gdańskim

To nieco nietypowa atrakcja Gdańska. Mowa o 150-letnim podziemnym zbiorniku wody Stara Orunia z największym siedliskiem nietoperzy na Pomorzu. W środku przenosimy się w inne czasy. Zbiornik można zwiedzać w ramach turystyczego Gdańskiego Szlaku Wodociągowego, który tworzą jeszcze -ponad 100-letni zbiornik wody Stary Sobieski z efektem echo oraz współczesny zbiornik wody Kazimierz.

Boisko wielofunkcyjne, ścieżki dla rolkarzy, parkour, wybiegi dla psów, plac zabaw - to i wiele innych atrakcji będzie na nowym terenie rekreacyjnym, który powstaje u zbiegu ulic Obrońców Pokoju i Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim. Zakończenie prac planowane jest na sierpień. Zobaczcie, co jest już zrobione.

To największa inwestycja w historii gminy Pszczółki. W Różynach powstanie nowa szkoła podstawowa o powierzchni ok. 1100 m kw. za kwotę ponad 14 milionów złotych. W środę 5 lipca gmina podpisała z wykonawcą umowę na budowę nowej placówki.

Prasówka 7.07 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia

Mężczyzna, który wspiął się na sam szczyt słupa energetycznego na Pogórzu w Gdyni, spadł z wysokości kilkunastu metrów. Nie wiadomo, czy miał zamiar z niego skoczyć, nie podał powodów wejścia na słup policji. Po upadku przytomny został przewieziony do szpitala. Groziło mu ogromne niebezpieczeństwo - szczególnie, że do Trójmiasta szybko zbliżała się burza. To ulewny deszcz i poślizgnięcie się ostatecznie mogło być powodem upadku.