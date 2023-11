Przegląd prasy Pruszcz Gdański 24.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pruszczu Gdańskim

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W wyniku oszustwa za pośrednictwem poczty internetowej mieszkaniec Pruszcza stracił ponad 240 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach. Policjanci opisują jak do niego doszło i przypominają jak działają sprawcy oraz co robić, żeby nie zostać oszukanym.

Finał konkursu Polska Miss 2023 coraz bliżej. Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się prawdziwą stolicą piękna. Kandydatki z niecierpliwością czekają na Galę Finałową konkursu Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. Finalistki wzięły udział w sesji świąteczno-noworocznej w kolekcji Moda For You. Zobacz, jak wyglądają najpiękniejsze nastolatki!

Od 23 listopada 1993 roku w „Dzienniku Bałtyckim” pod zdjęciami regularnie można zobaczyć jedno imię i nazwisko. Przemysław Świderski od 30 lat z morza, powietrza i lądu pokazuje codzienne Pomorze. Codzienne, ale przez jego kadry szalenie pasjonujące. Przez ostatnie 30 lat nie było osoby, ani miejsca, która dla Przemka byłaby nie do sfotografowania.