Przegląd prasy Pruszcz Gdański 22.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pruszczu Gdańskim

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu gdańskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Dzisiejszy wieczór zapowiada się niezwykle niepokojąco! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Pomorza komunikat przestrzegający przed silnymi burzami. Podobnie zareagował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który ogłosił 1 stopień zagrożenia pogodowego!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do końca 2024 roku w Górze w gm. Stara Kiszewa powstanie nowa hala sportowa. Na ten obiekt mieszkańcy czekali od lat, a uczniowie zyskają miejsce, w którym będą mogli rozwijać swoje sportowe pasje. Umowa z wykonawcą została już podpisana.

Siedem hal Targów Kielce szykuje się na przyjęcie ponad 500 aut z Polski i pięciu krajów Europy oraz tysięcy zwiedzających. W ośrodku prace wrą – ustawiane są sportowe modele porsche, polerowana jest karoseria, tor do driftu prawie gotowy. Mubi Dub It Tuning Festival startuje w sobotę, 22 czerwca o 10. Potrwa do niedzieli.