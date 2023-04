Przegląd prasy Pruszcz Gdański 19.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pruszczu Gdańskim

To już pewne: na drogach zobaczymy więcej motocykli. Dlaczego? Bo sezon motocyklowy 2023 został oficjalnie otwarty. 'Sztormowcy' Storm Riders zainaugurowali sezon moto w Krokowej. To już jubileuszowa, bo 10. edycja tej imprezy. Około pół tysiąca miłośników zmotoryzowanych jednośladów przybyło na to wydarzenie. Tradycyjnie zaczęło się od mszy św. w kościele w Krokowej i przejazdu motocykli z Krokowej, przez Lubkowo, na plac zamkowy w Krokowej.