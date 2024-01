Przegląd prasy Pruszcz Gdański 19.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pruszczu Gdańskim

Analiza zachorowań na grypę w województwie pomorskim. Od 1 stycznia 2024 r. do 15 stycznia 2024 r. odnotowano 714 przypadków zachorowań na grypę na terenie Pomorza. Najwięcej w powiecie wejherowskim, gdzie zarejestrowano liczbę 127 przypadków, natomiast najmniej w powiecie człuchowskim, zaledwie 3 przypadki.

Orzechy pomagają utrzymać zdrowie i kondycję, chronią przed rakiem i cukrzycą, a także stymulują prace mózgu. M.in. ze względu na te pozytywne cechy, orzechy są ważnym dodatkiem wielu diet. To też niezła przekąska o prozdrowotnych właściwościach i dużych walorach smakowych. Jednak orzechy nie zawsze są zdrowe. Kto i ich nie może spożywać? Jakie są skutki jedzenia orzechów i które są najzdrowsze? Oto co mówią specjaliści.

Lechia Gdańsk planuje się wzmocnić przed rundą rewanżową w Fortunie 1. Lidze. Na dziś jednak kadra drużyny nie uległa zmianie, a przed zespołem trudna walka o awans do PKO Ekstraklasa. Bardzo ważne będzie to, ile dadzą drużynie zawodnicy z ławki rezerwowych. Jesienią można było mieć sporo zastrzeżeń do młodych graczy, którzy mają już ekstraklasowe doświadczenie.