Przegląd prasy Pruszcz Gdański 16.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pruszczu Gdańskim

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12, w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świąteczny Weekend Rodzinny w Cukrotece w Pruszczu Gdańskim. Spotkaj Mikołaja i jego elfy!”?

Prasówka Pruszcz Gdański 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Świąteczny Weekend Rodzinny w Cukrotece w Pruszczu Gdańskim. Spotkaj Mikołaja i jego elfy! Spotkania ze Świętym Mikołajem i jego elfami, koncerty, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne czy animacje dla dzieci – to wszystko będzie się działo podczas Świątecznego Weekendu Rodzinnego, który odbędzie 16 i 17 grudnia w Cukrotece w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź program wydarzenia i jego atrakcje!

📢 Port Czystej Energii w Gdańsku przygotowuje się do rozruchów. Co to oznacza dla mieszkańców W Porcie Czystej Energii rozpoczyna się kolejny etap prac przygotowawczych do rozruchów instalacji. Za kilka dni rozpocznie się operacja dmuchania parowego. Jej celem jest oczyszczenie rurociągów pomiędzy kotłem parowym a turbiną. W tym czasie z instalacji będzie wydobywać się początkowo rdzawy dym, a później coraz mniej widoczna czysta para wodna, słyszalne będą też świsty i huki. To w pełni bezpieczne i planowane procesy, będące ważnym etapem przygotowania instalacji do rozruchów i późniejszej eksploatacji.

📢 Nauczyciele z Pruszcza Gdańskiego odebrali akty nadania awansu zawodowego W czwartek 14 grudnia w Pruszczu Gdańskim wręczono nauczycielom z pruszczańskich szkół akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym. To honorowe wyróżnienie zdobywają nauczyciele po zdaniu egzaminu potwierdzającego ich kompetencje przed komisją.

Prasówka 16.12 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowa droga w Złej Wsi. Prace są na ukończeniu Do świąt powinna zakończyć się modernizacja drogi na odcinku od Kłodawy do Złej Wsi. To gmina Trąbki Wielkie. Koszt prac wynosi 1,2 mln zł.

📢 Skażenie wodociągów w Rokitnicy, Radunicy i Roszkowie w gm. Pruszcz Gd.! Woda dostarczana jest beczkowozami i w butelkach [LISTA PUNKTÓW] Nie wolno pić wody z kranu w Rokitnicy, Radunicy i Roszkowie ani używać jej do celów spożywczych. U jednego z odbiorców wody stwierdzono skażenie groźna bakterią. Gmina zorganizowała dystrybucję wody do celów spożywczych. Podajemy listę punktów.

📢 Karuzela nazwisk wokół stanowiska wojewody pomorskiego Spora lista osób typowana jest na stanowisko wojewody pomorskiego. W Koalicji Obywatelskiej trwa ostra dyskusja, ponieważ wciąż premier nie zdecydował się odwołać Dariusza Drelicha - wojewodę mianowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. 📢 Radni Pruszcza Gdańskiego uchwalili budżet na rok 2024. Jakie będą najważniejsze inwestycje? W czwartek 14 grudnia w Urzędzie Miasta odbyła się sesja budżetowa rady Miasta Pruszcz Gdański. Radni uchwalili budżet na rok 2024. Jak mówi burmistrz Pruszcza - jest to bardzo proinwestycyjny budżet. W przyszłym roku ruszy m.in. największa inwestycja w historii miasta - budowa ulicy Strzeleckiego wraz z trzema obiektami mostowymi nad Radunią. To z pewnością zmieni sposób poruszania się po Pruszczu i rozładuje korki. Do tego dochodzą inwestycje związane z rewitalizacją zabytków czy projektów mieszkańców.

📢 Gdańska Wigilia i modlitwa międzywyznaniowa już w tym tygodniu! Harmonogram wydarzeń Co roku, w niedzielę poprzedzającą Boże Narodzenie w Gdańsku odbywa się "Gdańska Wigilia". W tym roku wypada ona 17 grudnia, tego dnia na Długim Targu pojawi się symboliczny stół wigilijny z siankiem i bochenkami chleba. 📢 Nagroda kulturalna burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla pruszczanki Anny Prill Podczas czwartkowej (14 grudnia) sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański wręczono Nagrodę Kulturalną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2023. Nagroda trafiła do pruszczańskiej artystki Anny Prill, która od 10 lat tworzy sztukę użytkową - wykonując hafty złotnicą na torebkach, paskach, broszach.

