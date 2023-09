Przegląd prasy Pruszcz Gdański 15.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pruszczu Gdańskim

O poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Trutnowach w gminie Cedry Wielkie, na którym często dochodzi do wypadków, w tym śmiertelnych, od lat apelują mieszkańcy i władze gminy do zarządcy drogi. W końcu ma się to zmienić. Projekt przebudowy tzw. skrzyżowania śmierci jest gotowy. Jest jeszcze czas na zgłaszanie uwag. Inwestycja ma być realizowana w przyszłym roku.

Długie jesienne wieczory coraz bliżej – co do tego nie ma wątpliwości. Aby je sobie uprzyjemnić, często korzystamy z różnych umilaczy – pysznych herbat, seriali, ciepłych koców czy świec zapachowych. A co jeśli powiemy Ci, że taką świecę możesz wykonać w zaciszu domowym? W dodatku z wosku sojowego, który jest dużo bardziej zdrowszy i ekologiczny niż parafina. To jest łatwiejsze, niż się Wam wydaje! Stworzyliśmy instrukcję krok po kroku, która dokładnie opisuje, jak powstaje zapachowa świeca sojowa handmade. Gotowi? Zaczynamy!