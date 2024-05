Przegląd prasy Pruszcz Gdański 14.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pruszczu Gdańskim

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 roku został zaplanowany na 14 maja. Przystąpią do niego uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Arkusz CKE pojawi się tego samego dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, a więc około godz. 13.00. Proponowane odpowiedzi do zadań zamieszczać będziemy na bieżąco. Dowiedz się, jaki jest czas trwania egzaminu, ile punktów trzeba zdobyć i poznaj wymagania egzaminacyjne.

Policjanci komisariatu w Trąbkach Wielkich (powiat gdański) zatrzymali dwóch braci – 42 i 41-latka, którzy posiadali w mieszkaniu prawie 100 gramów amfetaminy. Mężczyźni usłyszeli zarzut usiłowania wprowadzania do obrotu narkotyków. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności.

Lechia Gdańsk w świetnym stylu wróciła do PKO Ekstraklasy. Zagrała znakomity mecz w Krakowie, pokonała silny zespół Wisły i sama zapewniła sobie awans po rocznej banicji i nie oglądając się na to, co na boisku robią rywale. To wielki sukces klubu, nowych właścicieli, sztabu szkoleniowego z Szymonem Grabowskim na czele, zawodników oraz kibiców.