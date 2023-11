Przegląd prasy 7.11.2023 Pruszcz Gdański. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

W Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim zagości wystawa „Półmrok” Damiana Leszczyńskiego. Wernisaż wystawy już we wtorek 7 listopada. Wstęp wolny.

Choć jesiennie, pogoda dopisała i w Trąbkach Wielkich na starcie biegu "Ekologiczna 5-tka"" stanęło ponad 130 osób chętnych, by pokonać trasę leśnymi duktami. Mogli to zrobić biegnąc lub idąc z kijkami nordic walking. Bieg odbył się w ramach 6. Grand Prix Kociewia. Zajrzyjcie do naszej relacji.