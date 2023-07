Przegląd prasy 30.07.2023 Pruszcz Gdański. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Lechia Gdańsk straciła punkty w meczu z Motorem Lublin, ale poniosła też porażkę wizerunkową. Klub zgłosił imprezę masową na osiem tysięcy widzów. W trakcie dnia to nie uległo zmianie i wielu fanów, ale też turystów, którzy dotarli w okolice stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk, nie mogło kupić biletów na obiekt, który może pomieścić 40 tysięcy widzów. W taki sposób skutecznie zniechęca się ludzi do przychodzenia na mecze Lechii.