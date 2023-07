Przegląd prasy 24.07.2023 Pruszcz Gdański. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Zespoły kolarzy, piłkarzy, koszykarzy, tenisistów przez lata uzbierały na swoim koncie wiele sukcesów. Do sportu garną się dzieci i młodzież. Gminne Towarzystwo Sportowe działa w gminie Pruszcz Gdański od ponad 30 lat.

Zdziczałe psy atakujące ludzi, rozkładające się zwłoki pod gruzami, codzienne ostrzały wszelkimi rodzajami broni. Tak wygląda przyfrontowa rzeczywistość na Ukrainie. Igor Tracz, wielokrotny mistrz świata w wyścigach psich zaprzęgów zorganizował kolejny, a w nim wszystko to, co najbardziej potrzebne mieszkańcom, medykom, żołnierzom i zwierzętom. Razem z nim pojechali wolontariusze w tym sportowiec Krystian Kotliński i weteran wojny w Iraku w armii brytyjskiej. Wrócili i opowiedzieli, co widzieli i czuli.