Przegląd prasy 24.06.2023 Pruszcz Gdański. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Ma zaledwie 3 lata, a swoje dotychczasowe życie - zabawę z bratem, koleżankami - musiała zamienić na szpitalną salę i chemię. - To nie tak miało być - mówią rodzice Lilianki, która od maja tego roku zmaga się z dwoma nowotworami - białaczką limfoblastyczną i guzem Wilmsa. Walka może potrwać do dwóch lat. Ruszyła zbiórka, by pomóc rodzinie zapewnić środki na leczenie i wszystkie zmiany, które muszą wprowadzić w życiu.