Przegląd prasy 23.05.2023 Pruszcz Gdański. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk NA ŻYWO. Lechia Gdańsk zagra w sobotę (27.05.2023) na wyjeździe z Piastem Gliwice w meczu piłkarskiej PKO Ekstraklasy. To ostania kolejka ligowa, więc biało-zieloni pożegnają się z krajową elitą. Gdzie oglądać mecz Piast Gliwice - Lechia Gdańsk w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online!

Od 19 do 20 maja studenci wszystkich gdańskich uczelni bawili się przy dźwiękach muzyki swoich ulubionych polskich artystów. Koncerty to jednak nie jedyne atrakcje, które czekały na młodą publiczność. Zobaczcie naszą relację wideo i poczujcie klimat juwenaliów!

Dom Szwajcarski to budynek, który jest jednocześnie mieszkalny, komercyjny, biurowy i turystyczny – a do tego ekologiczny i inspirowany lokalną architekturą. Zobacz ciekawy projekt od nagradzanej pracowni BXB studio i sprawdź, co imponująca budowla kryje w środku.