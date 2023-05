Przegląd prasy 2.05.2023 Pruszcz Gdański. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Nawet 45 minut trzeba było czekać w Błotniku, aby móc wejść na uprawę tulipanów, zrobić zdjęcia, a co najważniejsze, część z nich zabrać ze sobą do domu. Trzeba jednak przyznać, że warto! Tym razem przy marinie żeglarskiej zorganizowano kolejną już akcję "O Rany, Tulipany". Wydarzenie, które rok rocznie gromadzi tłumy mieszkańców Żuław, Trójmiasta i okolic i tym razem nie zawiodło. Duże kolejki, rodzinna atmosfera, wiele dodatkowych atrakcji. Zobacz, jak wygląda kwiatowy ogród tuż obok Gdańska.

Fortyfikacje Biskupiej Górki w Gdańsku. Tak jak całe to miejsce, tak i jego zabytkowe fortyfikacje, niektóre widoczne z daleka, inne bardziej ukryte, przyciągają miłośników historii. Tym bardziej że jeszcze wiele obiektów jest mało dostępnych. Biskupia Górka od czasu do czasu ujawnia swoje tajemnice, jak wejście do jednego z XVII wiecznych pomieszczeń, które zostało odkryte po jednej z powodzi, tylko dlatego, że ziemia się osunęła ze stoku. Dziś zabieramy Was na niezwykły spacer po fortyfikacjach Biskupiej Górki i jego lesie.