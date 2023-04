Przegląd prasy 18.04.2023 Pruszcz Gdański. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Wyjazd do sanatorium może działać zbawiennie nie tylko na zdrowie fizyczne kuracjusza. Dla wielu z nich jest to czas również odpoczynku duchowego. Pobyt w uzdrowisku większość osób wspomina, jako niezwykle pozytywne doświadczenie. Jak uzyskać skierowanie do jednego z polskich sanatoriów? Czym różni się e-skierowanie od papierowego? Jak zrealizować e-skierowanie do sanatorium?