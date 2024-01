Przegląd prasy 15.01.2024 Pruszcz Gdański. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Tragedia na Pomorzu. Policjanci wyjaśnią okoliczności wypadku, do którego doszło w niedzielę w godzinach porannych w okolicy miejscowości Krzywe Koło w powiecie gdańskim. Nie żyje około 33-letni kierowca samochodu osobowego.

Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Sanoku to największy skansen w Polsce. Jest czynny przez cały rok. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu. Warto odwiedzić to miejsce. To historia i kultura w jednym.

Kilka tysięcy gdańszczan oddały hołd zamordowanemu 5 lat temu Pawłowi Adamowiczowi. Po uroczystości o 19:00 na Targu Węglowym rodzina, władze miasta, przybyli z kraju goście i tłum uczestników przeszedł do Bazyliki Mariackiej, gdzie odbyła się międzywyznaniowa modlitwa przy miejscu pochówku prezydenta Gdańska.