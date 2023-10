Przegląd prasy 14.10.2023 Pruszcz Gdański. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Malarz, grafik, rysownik - Wyczółkowki nieformalnie. W Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim na wystawie przez 9 dni można zobaczyć kameralne dzieła Leona Wyczółkowskiego, które na co dzień są w prywatnych kolekcjach. Taka okazja nie zdarzy się prędko. Zobaczcie, jak było na wernisażu wystawy.

Lasy Państwowe to wielkie polskie bogactwo, do którego Polacy się przyzwyczaili – powiedział w piątek w Ostrowcu Świętokrzyskim prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił na spotkaniu w tamtejszym nadleśnictwie, lasy są „częścią polskiej wolności”.

"Chłopi" to film, który zachwycił publiczność podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kilkanaście dni temu cały kraj obiegła informacja, że to właśnie ta animacja malarska w reżyserii małżeństwa Welchmanów zostaje polskim kandydatem do Oscara 2024. W końcu przyszedł czas na oficjalną premierę! Gdzie oglądać "Chłopów" w Trójmieście?