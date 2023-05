Prognoza pogody na tydzień dla Pruszcza Gdańskiego. Jaka będzie pogoda od jutra (15.05) do soboty?

Pogoda tygodniowa dla Pruszcza Gdańskiego pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Pruszcza Gdańskiego, poczynając od jutra (15.05), aż do soboty, 20.05). To, co może ci się najbardziej spodobać w naszej tygodniowej prognozie pogody, to możliwość zobaczenia w jednym miejscu, jak dzień po dniu będzie zmieniać się temperatura, ilość opadów czy kierunek i prędkość wiatru. Dzięki temu lepiej rozplanujesz swoje zajęcia i przygotujesz odpowiednie ubrania.

Pogoda na tydzień w Pruszczu Gdańskim: poniedziałek, 15.05 Za dnia w Pruszczu Gdańskim słupki rtęci powinny pokazać 19°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 12°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Pruszczu Gdańskim wynosić będzie 92%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Pruszcza Gdańskiego, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 18°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-wschodni. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 15.05.2023: Temperatura w dzień: 19°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 92%.

Indeks promieniowania UV: 3.0

Prognoza pogody na tydzień dla Pruszcza Gdańskiego: wtorek, 16.05 Za dnia w Pruszczu Gdańskim słupki rtęci powinny pokazać 18°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 9°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Pruszcza Gdańskiego wtorek, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Pruszcza Gdańskiego, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowo-zachodni.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 16.05.2023: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 9°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 19%.

Indeks promieniowania UV: 2.0

Prognoza pogody na tydzień dla Pruszcza Gdańskiego: środa, 17.05 Spodziewana temperatura w środę w Pruszczu Gdańskim to 16°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 7°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Pruszczu Gdańskim wynosić będzie 43%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 5 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Pruszcza Gdańskiego, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północny.

Indeks promieniowania UV na środę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 17.05.2023: Temperatura w dzień: 16°C.

Temperatura w nocy: 7°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 43%.

Indeks promieniowania UV: 4.0

Prognoza pogody na tydzień dla Pruszcza Gdańskiego: czwartek, 18.05 Spodziewana temperatura w czwartek w Pruszczu Gdańskim to 14°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 8°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Pruszczu Gdańskim będzie na poziomie 30%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Pruszcza Gdańskiego, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 26 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 8°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-wschodni.

Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 18.05.2023: Temperatura w dzień: 14°C.

Temperatura w nocy: 8°C.

Wiatr: 26 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 30%.

Indeks promieniowania UV: 3.0

Pogoda na tydzień w Pruszczu Gdańskim: piątek, 19.05 W ciągu dnia w piątek w Pruszczu Gdańskim w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 18°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 10°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Pruszcza Gdańskiego piątek, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Pruszcza Gdańskiego, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 26 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północny.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 19.05.2023: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 10°C.

Wiatr: 26 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 21%.

Indeks promieniowania UV: 1.0

