Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 9.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jedna osoba została ranna w wypadku drogowym, do którego doszło w piątek, 8 września 2023 r., wieczorem na autostradzie A1. Zablokowany jest jeden pas na wysokości Goszyna, między węzłami Swarożyn i Stanisławie. Ruch w stronę Gdańska odbywa się jednym pasem.

Biblioteka w Pruszczu Gdańskim dołącza do ogólnopolskiej akcji i zaprasza w sobotę 9 września na Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" Wydarzeniu będzie towarzyszył koncert. A wszystko to w miłej atmosferze na świeżym powietrzu w centrum miasta.

"Festiwal ZBLIŻENIA to celebracja kultury, sztuki, współpracy, wsparcia i fenomenalnej artystycznej przygody". To już 11. edycja tego wyjątkowego festiwalu. Do 10 września potrwają spektakle, koncerty, warsztaty i wykłady. Wszystko całkowicie za darmo! Warto skorzystać.