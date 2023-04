Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 6.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To nietypowego zdarzenia doszło w tym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Mężczyzna, który tam wszedł, roztrzaskał telefon stojący w recepcji. 28-latek niebawem odpowie przed sądem za uszkodzenie mienia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim, we współpracy z Wydawnictwem Znak, zaprasza do udziału w akcji Rok Katarzyny Michalak. Na chętnych czeka maraton czytelniczy oraz konkurs na recenzję. Do wygrania zaś książki z autografem pisarki.