Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 31.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Pruszcz Gdański wyróżniony w konkursie Innowacyjny Samorząd za projekt pn. „Miejska sieć nośników informacji — ekologicznie i sprawnie". W mieście od blisko trzech lat rozwijana jest sieć ekranów cyfrowych. Są one zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Nauczycielka historii z Pruszcza Gdańskiego została ciężko ranna w wypadku w powiecie nowodworskim. Auto, którym kierowała, staranował pijany kierowca. 41-latek miał niemal 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pani Ania przez dłuższy czas nie wróci do pracy. Liczne złamania od szyi w dół, złamana miednica, uszkodzony kręgosłup, przebite płuco sprawiły, że przechodzi operację za operacją. Czeka ją długa rehabilitacja. Szkoła, w której uczy, rodzina i przyjaciele ruszyli ze zbiórką, by pomóc Ani wrócić do zdrowia.