Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 3.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych Dni Gminy Kolbudy. To świeżo upieczona zdobywczyni „Fryderyka” - Sara James i artysta z zagranicy, którego przeboje nucono na całym świecie - Danzel. Jak co roku oprócz występów muzycznych gwiazd, przygotowano wiele innych atrakcji dla mieszkańców.

Katarzyna Figura gwiazda kina, teatru, telewizji będzie gościem Biesiady Literackiej, która odbędzie się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim. Wstęp na wydarzenie wolny.

Z Lublina do Warszawy będzie można polecieć już od 92 zł. To dobra wiadomość dla osób, które często korzystają z transportu lotniczego, zwłaszcza między dwoma największymi miastami Polski. Lotnisko w Lublinie powróciło do obsługi lotów krajowych, w tym najkrótszego lotu w Polsce.