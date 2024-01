Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 27.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W 2024 roku na terenie Gdańska zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Podlegają pod nią głównie mężczyźni urodzeni w 2005 roku. Tegoroczna kwalifikacja odbędzie się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, przy al. Grunwaldzkiej 244 i potrwa od 13 lutego do 3 kwietnia. Osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji, które nie zgłoszą się na wezwanie, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Budowa ulicy Strzeleckiego, łącząca ją z drogą krajową 91 to jedna najważniejszych inwestycji w Pruszczu Gdańskim od lat. Połączy ona Osiedle Bursztynowe z ulicą Grunwaldzką w stronę Gdańska. W tym tygodniu podpisano umowę z wykonawcą. Droga ma być gotowa w 2026 roku.

Lechia Gdańsk wiązała duże nadzieje z Kacperem Sezonienko, który odważnie wszedł do pierwszego zespołu w ekstraklasie. Były gole, asysty, a potem zjazd. W pierwszoligowej drużynie Biało-Zielonych nie potrafił jesienią ogrywać żadnej z czołowych ról. Rozmawiamy z Sezonienko o jego sytuacji w drużynie, a sam piłkarz zapewnia, że chce grać coraz lepiej.

Anna Michalska rzeczniczką Straży Granicznej była do 2021 roku. To właśnie ona była twarzą służb, gdy w Polsce pojawił się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Znamy jej następcę. To dotychczasowy pracownik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.