Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 23.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pruszcza i powiatu Gdańskiego mają dużo energii i zapału do rywalizacji. Dziś mogli to wykorzystać w I Powiatowych Mistrzostwach WTZ w Bowlingu. Zawody dla czterech placówek WTZ odbyły się w Klubie 27 w Pruszczu Gdańskim. Zawodnicy mieli od dwudziestu kilku lat do 70. Wszyscy świetnie sobie radzili na torze bowlingowym.