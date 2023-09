Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 22.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Szczecin – Pireus, Gdańsk – Stambuł, a może podwodny tunel do Helsinek? Koncepcja Trójmorza - strategicznego partnerstwa kolei i transportu morskiego w integracji obszaru gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej rozwija się w śmiałe projekty międzynarodowych szlaków tranzytu towarów na europejskiej osi Północ-Południe.

To jedna z niewielu okazji, by w sposób bezpieczny sprawdzić, jak działają pasy w samochodzie podczas wypadku. Dlatego co jakiś czas prowadzone są akcje, podczas których kierowcy mogą zasiąść w symulatorze dachowania. Tak było także wczoraj w Pruszczu Gdańskim w Europejskim Dniu Bez Ofiar Śmiertelnych, gdzie akcję kontrolno-informacyjną zorganizowali policjanci, strażacy i PORD.