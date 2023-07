Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 2.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dobrymi informacjami ze służb ratunkowych kończy się sobota, 1 lipca 2023 roku. Jak informuje dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska, na chwilę przed godziną 21 odebrano zgłoszenie o człowieku, który w główkach Portu Wojennego w Helu wpadł do wody. Szybka reakcja służb i mężczyznę udało się uratować.

Co naprawdę wydarzyło się na promie Stena Spirit, płynącym z Gdyni do Karlskorony? Jak doszło do śmierci 7-letniego chłopca i jego 36-letniej matki? W sprawie pojawiły się nowe, szokujące informacje. Okazało się, że szwedzka policja prowadzi śledztwo w kierunku... morderstwa. – Pewne okoliczności sprawiają, że zdecydowaliśmy się przyjąć taką kwalifikację – wyjaśnił rzecznik tamtejszej policji. Na zmianę kwalifikacji czynu zdecydowała się także Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.