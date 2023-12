Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 13.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

500 plus przechodzi do historii! Zbliżają się ostatnie terminy wypłat świadczenia 500 plus, a od stycznia przyszłego roku to ważne wsparcie finansowe dla wielu polskich rodzin zostanie podwyższone do 800 zł. Kiedy ZUS zrealizuje pierwsze przelewy? W okresie świadczeniowym 2022/2023 ze świadczenia 500 plus na Pomorzu korzystało blisko 0,5 mln dzieci.