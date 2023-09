Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 12.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.09, w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Policjanci z Pruszcza pilotowali przejazd karetki z pacjentem po udarze”?

Prasówka Pruszcz Gdański 12.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Policjanci z Pruszcza pilotowali przejazd karetki z pacjentem po udarze Do nietypowego zdarzenia doszło podczas przejazdu karetki pogotowia z pacjentem po udarze. W karetce awarii uległy sygnały uprzywilejowania, a transport ze Starogardu Gdańskiego do szpitala UCK w Gdańsku musiał być przeprowadzony jak najszybciej. Medycy o pomoc zwrócili się do policjantów z Pruszcza Gdańskiego.

📢 Wybory 2023 – kandydaci do Sejmu (okręg nr 25) i Senatu (okręgi nr 65, 66, 67) Niedługo odbędą się wybory 2023. Poznaliśmy listy osób kandydujących do Sejmu z okręgu numer 25 i do Senatu z okręgów numer 65, 66, 67. W całej Polsce będziemy mogli oddać głos na swoich faworytów. Wyborcy z okręgu do Sejmu numer 25 i okręgów do Senatu numer 65, 66, 67 będą brać udział w głosowaniu na jednego z kandydatów na posłów oraz senatorów. Przeczytaj, kto kandyduje w Twoim okręgu.

📢 Śmiertelny wypadek na obwodnicy w Juszkowie. Dwóch mężczyzn nie żyje. Trasa całkowicie zablokowana Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku na obwodnicy na wysokości Juszkowa w gm. Pruszcz Gdański. Do tragicznego zdarzenia doszło dziś (11 września) ok. 12.35. Na miejscu pracują służby. Trasa jest całkowicie zablokowana w kierunku Łodzi.

Prasówka 12.09 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ewa Szykulska zwraca uwagę niebanalnym głosem. Dziś obchodzi 74. urodziny. Zobacz, jak aktorka wyglądała kiedyś! Ewa Szykulska to kobieta, za którą mężczyźni szaleli, za to kobiety potrafiły ją opluć, oskarżając o deprawację mężów. Znana jest z małych i dużych ekranów, a starsze pokolenie może kojarzyć ją jako... prześliczną wiolonczelistkę, czyli tytułową bohaterkę teledysku Skaldów. Dziś, 11 września, aktorka obchodzi swoje 74. urodziny. Zobacz, jak wyglądała w młodości!

📢 Budżet Obywatelski 2024 w Pruszczu Gdańskim. Mieszkańcy mogą już głosować na projekty! Sprawdź, jakie! Każdy z mieszkańców Pruszcza Gdańskiego ma możliwość w realny sposób wpłynąć na to, co dzieje się w mieście. Oddając swój głos na projekty z Budżetu Obywatelskiego 2024 decyduje, co może zostać zrealizowane w miejscu, w którym mieszka. W tym roku to m.in. mural przypominający o Pruszczu Gdańskim z dawnych lat, tor przeszkód z bezobsługowym parkiem linowym, rozbudowa siłowni czy budowa placu zabaw dla dorosłych przy miejskiej plaży. Sprawdź wszystkie projekty i zobacz, jak głosować! 📢 Najlepsze memy po meczu Albania - Polska. Internauci nie zawodzą, uśmiejecie się. "Kiedy odliczasz godziny do wyjazdu z Polski" Polska była zdecydowanym faworytem meczu z Wyspami Owczymi i chociaż się męczyła to zdobyła trzy punkty. W Tiranie trzeba było spodziewać się znacznie trudniejszego meczu. Albania to wymagający, niewygodny przeciwnik, ale biało-czerwoni zaprezentowali się kompromitująco. Czy to koniec pracy Fernando Santosa z reprezentacją Polski? Zobaczcie najlepsze memy dotyczące meczu Polski z Albanią.

