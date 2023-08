Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 1.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Powoli zbliża się do końca jedna z większych inwestycji w Pruszczu Gdańskim, na którą czekają mieszkańcy miasta. To nowoczesny teren rekreacyjny przy ulicy Obrońców Pokoju i Olszewskiego. Prace szybko posuwają się do przodu. Gotowe jest już kolejne boisko, place zabaw i część ścieżek dla rolkarzy i rowerzystów. Na ustawienia czekają już urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zobaczcie, jak wygląda już ten teren.