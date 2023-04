Prasówka z marca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

W Juszkowie w gm. Pruszcz Gdański trwa budowa przedszkola. Nowa placówka będzie publiczna i zacznie działać od 1 września 2023 r. Będzie oferować profesjonalną opiekę i edukację, opartą o najnowsze metody i nowoczesną infrastrukturę. Trwa rekrutacja do przedszkola. Planowane jest utworzenie grup dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich w zależności od realnych potrzeb.

W piątek, 31 marca, w Kowalach w gm. Kolbudy doszło do wypadku z udziałem pieszej. Potrącona na przejściu dla pieszych kobieta trafiła do szpitala. Są już wstępne ustalenia policji dotyczące przyczyn wypadku.

Bus zderzył się z samochodem ciężarowym w Straszynie, powiat gdański. W wyniku wypadku kobieta z busa straciła przytomność, nie dawała oznak życia. - Lekarz przybyły na miejsce stwierdził zgon - przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, bryg. Łukasz Płusa. Do darzenia doszło 29 marca po godz. 12:00.

Aranżacja sypialni to dla wielu z nas nie lada wyzwanie. Ogromny wybór materiałów, mebli i dekoracji sprawia, że trudno nam się zdecydować na metamorfozę. Często też ogranicza nas metraż pomieszczenia i brakuje nam koncepcji na zaaranżowanie niewielkiej przestrzeni. Warto więc przy planowaniu sypialni skorzystać z pomysłów architektów wnętrz. Zobacz 13 niezwykłych projektów Krzysztofa Mirucia. Sprawdź, jak modnie zaaranżować sypialnię w 2023 roku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Pruszcza Gdańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dwóch mężczyzn, którzy poruszali się skradzionym autem zatrzymali policjanci z pruszczańskiej drogówki. Podczas ucieczki doszło do trzech kolizji drogowych.

W Pruszczu Gdańskim przed Domem Wiedemanna przy ul. Krótkiej 6 zagościła wystawa plenerowa "Ewolucja miejsca. Był sobie rynek". Każdy może zobaczyć, jak wyglądało kiedyś centrum Pruszcza, jak się zmieniało i co z niego zostało.

Konkurs Miss Województwa Pomorskiego to wydarzenie, które cieszy się niepodważalną renomą wśród znawców świata piękna i mody oraz jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności w woj. pomorskim. Do konkursu zgłosiło się niemal 100 pań z całego Pomorza. Spośród nich wybrano już finalistki. Zobaczcie zdjęcia!

Gdańscy kryminalni, kontrterroryści oraz funkcjonariusze z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy wtargnęli do domu, skrępowali i okradli domowników w powiecie gdańskim. Przestępcy usłyszeli zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Uczniowie z Pruszcza Gdańskiego i Suchego Dębu wybrali się na wycieczkę na Mierzeję Wiślaną. To wspaniałe miejsce jest także miejscem pamięci narodowej.

62-latek z gminy Kolbudy ma nie lada kłopoty. Mając w organizmie prawie promil alkoholu kierował ciągnikiem rolniczym. Robił to pomimo posiadania dożywotniego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Do tego mężczyzna podczas interwencji znieważył funkcjonariuszy. Niebawem za swoje czyny odpowie przed sądem.

Prezydent Andrzej Duda podpisał najnowszą nowelizację Kodeksu pracy. Zmian ma być naprawdę wiele. Pracownicy powinni dokładnie przyjrzeć się nowym ustaleniom. To prawdziwa rewolucja, a projekt ustawy znajduje się już w Sejmie. Czy będziemy pracować cztery dni? Co dalej z pracą zdalną? Czy będziemy zarabiać mniej? Sprawdzamy, jakie zmiany ma wprowadzić nowelizacja Kodeksu pracy 2023!

To już XXII Jajcarnia w Sobowidzu w gminie Trąbki Wielkie. Podczas tego wydarzenia motocykliści rokrocznie rozpoczynają sezon motocyklowy. Jest msza święta, święcenie motocykli i wspólnie rozmowy. Jajcarnia co roku przyciąga całą rzeszę motocyklistów. Tak było i tym razem.

Najpierw podpalił samochód i uszkodził witrynę sklepową, niedługo potem ukradł volkswagena wartego około 90 tysięcy złotych. Policjanci z komisariatu w Kolbudach (p. gdański) namierzyli sprawcę i zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Za swoje czyny odpowie w warunkach powrotu do przestępstwa.

W niedzielę, 19 marca 2023 r. w gminie Pruszcz Gdański (powiat gdański) doszło do wypadku z udziałem motocyklisty z samochodem osobowym.

