Prasówka z całego tygodnia 4.06.2023 w Pruszczu Gdańskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.05 a 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koncert "Pokolenia Wolności" w Gdańsku. Tłumy na Placu Zebrań Ludowych! ”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 4.06.2023. 28.05 - 3.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Koncert "Pokolenia Wolności" w Gdańsku. Tłumy na Placu Zebrań Ludowych! Z okazji rocznicy częściowo wolnych wyborów, w Gdańsku na Placu Zebrań Ludowych pojawiły się największe muzyczne gwiazdy. Na scenie można było zobaczyć takich artystów jak m.in. Doda, Kayah, Michał Szpak czy Kamil Bednarek. Wybrzmiały najbardziej znane przeboje, kojarzone z przemianami, które miały miejsce w Polsce na przełomie lat 80. i 90. 📢 Groźny pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Lisewiec (powiat gdański). Strażacy ponad 3 godziny gasili pożar domu jednorodzinnego O godz. 12:15 Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Lisewiec nieopodal Gdańska. Przez ponad 3 godziny trwały akcje gaśnicze.

📢 Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kościerzynie po gruntownym remoncie. Skorzystają pacjenci i personel ZDJĘCIA Prawie 6 mln zł kosztowała modernizacja SOR w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Wprowadzono sporo zmian z korzyścią dla pacjentów, zwiększono liczbę miejsc i wymieniono sprzęt. Co ważne, ma się skrócić także czas oczekiwania na pomoc.

Tygodniowa prasówka 4.06.2023: 28.05-3.06.2023 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policjanci z Pomorza odzyskali kradzione pojazdy i zatrzymali złodziei samochodów Gdańscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże samochodów. Odzyskali także trzy pojazdy oraz przyczepkę samochodową ukradzione przez sprawców. Dzięki współpracy gdańskich policjantów z funkcjonariuszami z Żukowa i Pruszcza Gdańskiego zatrzymani usłyszeli zarzuty w tej sprawie.

📢 Festyn Ku Zdrowiu w Pruszczu Gdańskim. Ekologicznie, naturalnie i zdrowo. Zobaczcie zdjęcia! Ekologia w praktyce i na co dzień. Tak w skrócie można podsumować dzisiejszy Festyn Ku zdrowiu, który odbył się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim. Było mnóstwo zdrowych przekąsek, ruchu i różnego rodzaju warsztatów, podczas których można było m.in. zrobić ekologiczną pastę do zębów, proszek do prania czy materiałową torebkę na warzywa i owoce. Do tego można było sprawdzić swoją wiedzę na temat pszczół, lasów i segregacji odpadów. Tu każdy znalazł coś dla siebie. Zajrzyjcie do naszej relacji. 📢 W gminie Kolbudy ruszył nabór do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty Gmina Kolbudy rozpoczęła dzisiaj nabór wniosków do III edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą składać swoje projekty. To dobra okazja na dodatkowe inwestycje, które zmienią coś w otoczeniu, w którym się mieszka. Przyjmowanie opracowanych przez mieszkańców projektów potrwa do końca czerwca br.

📢 Wielkie gwiazdy na Dniach Gminy Kolbudy. Na mieszkańców czeka wiele atrakcji, a na scenie wystąpi m.in. Sara James. Sprawdźcie szczegóły! W najbliższy weekend 3 i 4 czerwca w Kolbudach odbędzie się lokalne "święto" - Dni Gminy Kolbudy. W tym roku na scenie nie zabraknie gwiazd. Do Kolbud przyjadą Sara James oraz Danzel. Jakie jeszcze atrakcje przygotowano dla mieszkańców? 📢 Dwa wypadki z udziałem rowerzystów w Pruszczu Gdańskim. Ranni zostali 13-latek i 15-latka Do dwóch wypadków z udziałem rowerzystów doszło jednego dnia w Pruszczu Gdańskim. Do szpitala trafił 13-letni rowerzysta, na którego najechał samochód. W drugim natomiast doszło do zderzenia dwojga rowerzystów. Tu ranna został 15-latka.

📢 Policyjny pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli To niemal jak sceny z filmu. Policjanci z pruszczańskiej drogówki ruszyli w pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, po tym jak wyprzedził dostawcze auto na przejściu dla pieszych. Jak się okazało po zatrzymaniu, to nie jedyny jego problem 33-latka kierującego kawasaki.

📢 Pruszcz Gdański wyróżniony w konkursie Innowacyjny Samorząd. Sieć multimedialnych ekranów rozwija się Pruszcz Gdański wyróżniony w konkursie Innowacyjny Samorząd za projekt pn. „Miejska sieć nośników informacji — ekologicznie i sprawnie". W mieście od blisko trzech lat rozwijana jest sieć ekranów cyfrowych. Są one zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. 📢 Nauczycielka z Pruszcza walczy o powrót do zdrowia. Pijany kierowca staranował jej auto. Trwa zbiórka na rehabilitację Nauczycielka historii z Pruszcza Gdańskiego została ciężko ranna w wypadku w powiecie nowodworskim. Auto, którym kierowała, staranował pijany kierowca. 41-latek miał niemal 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pani Ania przez dłuższy czas nie wróci do pracy. Liczne złamania od szyi w dół, złamana miednica, uszkodzony kręgosłup, przebite płuco sprawiły, że przechodzi operację za operacją. Czeka ją długa rehabilitacja. Szkoła, w której uczy, rodzina i przyjaciele ruszyli ze zbiórką, by pomóc Ani wrócić do zdrowia.

📢 Wypadek z udziałem motocyklisty w gm. Trąbki Wielkie. 36-latek trafił do szpitala Do wypadku z udziałem motocyklisty doszło w gminie Trąbkach Wielkich (p. gdański). Są już wstępne ustalenia policji. Za spowodowanie wypadku drogowego grozi do 3 lat więzienia. 📢 X Jubileuszowa Powiatowa Paraolimpiada w Straszynie. To był pełen emocji i wrażeń dzień X Jubileuszowa Powiatowa Paraolimpiada odbyła się w sobotę w Straszynie. Było dużo atrakcji, zabawy i ... uśmiechu. Zajrzyjcie do naszej relacji.

📢 Emilia Majewska i Klaudia Ligenza z Pomorza to Finalistki Miss Polski 2023. Zobaczcie wszystkie kandydatki [ZDJĘCIA] Wybory Miss Polski 2023 zbliżają się wielkimi krokami. O koronę powalczą 32 kandydatki z 16 województw naszego kraju, wśród nich są dwie reprezentantki Pomorza. Wielka gala odbędzie się 16 lipca w Nowym Sączu. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia wszystkich finalistek konkursu.

📢 Pruszczański funkcjonariusz wywalczył III miejsce w konkursie Policjant Ruchu Drogowego Mł. asp. Artur Wiśniewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim wywalczył III miejsce w Wojewódzkim Finale Konkursu Policjant Ruchu Drogowego. To już drugi raz, kiedy stanął na podium tego renomowanego turnieju. 📢 Ratunek dla 3-miesięcznego Tobiasza. Już tylko 2 dni zostały do końca zbiórki na operację serca w austriackiej klinice w Linzu! Tylko 2 dni zostały do końca zbiórki dla 3-miesięcznego Tobiasza. Chłopiec urodził się z poważną wadą serca, skrajną formą tzw. tetratologii Fallota. Aby mógł żyć, potrzeba jest specjalistyczna operacja, której podejmą się lekarze z kliniki w austriackim Linzu. Rodzina zorganizowała zbiórkę na leczenie. Udało się zebrać dwie trzecie z potrzebnych blisko pół mln zł. 📢 Arcybiskup Wojda w Pruszczu Gdańskim. Ks. Łada świętował 50-lecie kapłaństwa. ZDJĘCIA W niedzielę proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdański - ks. Stanisław Łada obchodził 50-lecie kapłaństwa. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego. Wzięli w niej udział parafianie, zaproszenia goście, rodzina księdza proboszcza oraz samorządowcy.

