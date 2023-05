Prasówka z całego tygodnia 14.05.2023 w Pruszczu Gdańskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.05 a 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabytkowe samochody w Pruszczu Gdańskim. Było co podziwiać podczas Rajdu 40+. Zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zabytkowe samochody w Pruszczu Gdańskim. Było co podziwiać podczas Rajdu 40+. Zobaczcie zdjęcia Dziś do Pruszcza Gdańskiego zjechały zabytkowe samochody z całego Trójmiasta, a nawet dalszych okolic. Był m.in. Mercedes pagoda, Volvo PV1800, Warszawa 223 i Willys Knight z 1927 roku. To była prawdziwa gratka dla miłośników motoryzacji. Można było oglądać stojące przy Domu Wiedemanna zabytkowe auta biorące udział w Rajdzie 40+ oraz rozmawiać z ich właścicielami. Tuż po godzinie 12 uczestnicy rajdu ruszyli w drogę. 📢 I Komunia Święta w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu. ZDJĘCIA W Pruszczu Gdańskim rozpoczęły się Pierwsze Komunie Święte. W sobotę, 13 maja po raz pierwszy przyjęły ten sakrament dzieci z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdański. To ważne wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.

📢 Szlakiem elektrowni wodnych Raduni. Dla piechurów, rowerzystów i kajakarzy | ZDJĘCIA Szlak elektrowni wodnych Raduni można pokonać pieszo i rowerowo oraz w części kajakiem. Można go dzielić na etapy, skracać.

Tygodniowa prasówka 14.05.2023: 7.05-13.05.2023 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Odwiedź Steblewo. Tam są ruiny XIV-wiecznego gotyckiego kościoła | ZDJĘCIA,WIDEO To był największy gotycki ceglany kościół na Żuławach Gdańskich. Od 1945 roku nie ma dachu ani posadzki. Okazałe pozostałości współcześnie i tak robią wrażenie. Mowa o świątyni w Steblewie, w gminie Suchy Dąb.

📢 Noc Muzeów w Pruszczu Gdańskim. Zabytkowe samochody, wystawa, opowieści historyka. Co jeszcze jest w programie? Premierowa wystawa, skarby wydobyte z dna Morza Bałtyckiego i wreszcie zabytkowe samochody. Tego nie można przegapić. Noc Muzeów w Pruszczu Gdańskim zapowiada się bardzo ciekawie. Początek już w południe. Sprawdźcie, co będzie się działo.

📢 Mieszkanie w stylu japandi, czyli wyjątkowe połączenie. Zobacz, jak modnie urządzić wnętrza w 2023 roku. Zajrzyj do apartamentu w Warszawie Japandi to styl, który jest połączeniem stylu skandynawskiego oraz japońskiego. Ten duet jest na topie w wielu projektach wnętrz w 2023 roku. Jeśli chcesz modnie urządzić mieszkanie w tym roku, koniecznie go wypróbuj. Podpowiadamy, jak wyjątkowo można zaaranżować funkcjonalne mieszkanie zgodnie z najnowszymi trendami. Zajrzyj do 125-metrowego apartamentu w Warszawie i zobacz, jak modnie zaaranżować przestrzeń w stylu japandi. 📢 Program Faktorii Kultury w Pruszczu Gdańskim 2023. Darmowe spektakle i koncerty. Sprawdź, kto zagra i zaśpiewa Przed nami 15 jubileuszowa edycja Faktorii Kultury w Pruszczu Gdańskim. Darmowe spektakle, koncerty czekają w wakacje na tych, którzy zjawią się w pruszczańskim amfiteatrze. Poznaj program Faktorii Kultury 2023. Sprawdź, kto zagra i zaśpiewa.

📢 Dzień Strażaka w Pruszczu Gdańskim. Strażacy docenieni - odznaczenia i awanse. ZDJĘCIA Bogu na chwałę, ludziom na ratunek! W czwartek, na placu przed Komendą Powiatową PSP w Pruszczu Gdańskim, odbyły się obchody Dnia Strażaka. Były podziękowania oraz odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Zobaczcie naszą relację z tego wydarzenia. 📢 Zespół Śląsk w Trąbkach Wielkich. Mieszkańcy zachwyceni występem artystów. Zobaczcie zdjęcia 120 artystów orkiestry, baletu i chóru Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" mogli podziwiać mieszkańcy gminy Trąbki Wielkie podczas koncertu „A to Polska właśnie”. Artyści zaprezentowali widzom najpiękniejszy repertuar ze swojego 70-letniego dorobku.

📢 Gmina Przywidz. Symbol sowieckiej propagandy rozwalono młotem [ZDJĘCIA,WIDEO] W Jodłownie, gmina Przywidz, zlikwidowano obelisk poświęcony sowieckiemu żołnierzowi. - To był ostatni niechciany symbol obecności Armii Czerwonej na naszym terenie - mówi Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz. W demontażu pomnika uczestniczył m.in. Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. Niebawem opublikujemy film wideo.

📢 Dzień Zwycięstwa w Pruszczu Gdańskim. Mieszkańcy wzięli udział w obchodach zakończenia II wojny światowej. ZDJĘCIA W asyście wojskowej żołnierzy 49. Bazy Lotniczej, mieszkańcy Pruszcza i powiatu gdańskiego wzięli udział w uroczystych obchodach 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Była msza w intencji ofiar, Apel Pamięci, składanie kwiatów pod pomnikiem, wręczanie medali i odznaczeń oraz salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy. Zobaczcie relację z wydarzenia.

📢 Trzeci dzień matur. Matematykę zdawali licealiści z Pruszcza Gdańskiego [ZDJĘCIA] W poniedziałek (8.05.2023) maturzyści przystąpili do egzaminu pisemnego z matematyki. Odwiedziliśmy liceum w Pruszczu Gdańskim. 📢 Niedzielna giełda w Pruszczu Gdańskim. Bogaty asortyment, tłumy kupujących [ZDJĘCIA,WIDEO] Meble, ubrania, warzywa, starocie, zabawki, sprzęt do domu i ogrodu. To tylko niewielka część towarów oferowanych w niedzielę (7.05.2023) na giełdzie w Pruszczu Gdańskim.

📢 Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin. Na Twitterze Arka wbiła "szpilkę" Lechii. Byliście na meczu biało-zielonych? Znajdźcie siebie na zdjęciach. Lechia Gdańsk przegrała z Zagłębiem Lubin 1:3 i definitywnie pożegnała się z PKO Ekstraklasą. Po meczu biało-zieloni przepraszali kibiców na Twitterze, a w odpowiedzi otrzymali „szpilkę” od Arki Gdynia. Mecz Lechii z Zagłębiem obejrzało niespełna siedem tysięcy widzów. Byliście na trybunach stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk? Znajdźcie siebie na zdjęciach. Zobaczcie też oprawę kibiców z Lubina. 📢 Katarzyna Figura w Pruszczu Gdańskim. Tłumy na spotkaniu z gwiazdą kina i teatru. Zdjęcia, rozmowy i autografy Katarzyna Figura, jedna z najbardziej znanych polskich aktorek, zawitała w sobotę do Pruszcza Gdańskiego. Nic dziwnego, że do pruszczańskiej biblioteki przybyli tłumnie wielbiciele jej talentu i niezapomnianych ról. Po spotkaniu była okazja do zamienienia kilku zdań z aktorką, wspólne zdjęcie i autograf. Zobaczcie naszą fotorelację z wydarzenia.

