Prasówka Pruszcz Gdański 9.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

Rywale walczą o utrzymanie na zapleczu ekstraklasy, a w tym roku rozegrali cztery mecze i żadnego nie wygrali. Biało-Zieloni z pewnością przystąpią do spotkania w roli faworyta, ale muszą to jeszcze potwierdzić na boisku. Drużyna Lechii na mecz z Podbeskidziem poleci w sobotę samolotem. Zabraknie w nim Luisa Fernandeza i Bohdana Wjunnyka.

To Polki w większości zarządzają domowym i rodzinnym budżetem. Tak uważa większość pań, a ponad połowa z nich faktycznie samodzielnie zarządza domowym budżetem. Jednak panie rozmowy o pieniądzach traktują jako krępujące. Inwestycje, czy spłata kredytu hipotecznego, to obszary tematyczne, w których nie czują się pewnie. Dane pokazują też, że wciąż istnieje wyraźna różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja kobiet na Pomorzu.

Prasówka 9.03 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Relikwie św. Wojciecha przybyły do kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim. W czwartek wierni wzięli udział w mszy świętej. W piątek wieczorem relikwie przybędą do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. To część przygotowań do obchodów 100-lecia powołania Archidiecezji, które wierni będą świętować w 2025 roku.