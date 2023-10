Prasówka Pruszcz Gdański 3.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

Co to był za bal! Na dorocznym Balu Seniora bawiło się ponad 400 mieszkańców z gminy Kolbudy. Wydarzenie odbyło się szkole w Kowalach. Nie mogło zabraknąć konkursów, wyboru Królowej i Króla Balu, dobrej muzyki oraz świetnej zabawy. Zobaczcie zdjęcia i zajrzyjcie do naszej relacji.