Prasówka Pruszcz Gdański 25.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

Wielki gdański Jarmark Świąteczny to już tradycja. Niemal każde większe miasto w całej Polsce ma swoją wersję Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak ten w Gdańsku jest z pewnością jednym z najpiękniejszych i największych w Europie. Tegoroczny został oficjalnie otwarty 24 listopada i będziemy cieszyć się nim niemal do samych świąt.

Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

Kolej wąskotorowa na Żuławach funkcjonowała zaledwie sto lat, ale jej rola w rozwoju tego rejonu jest niedoceniona. Najpierw transportowano ją buraki cukrowe, a od 1914 r. posiadała już wydzielony transport osobowy. Podczas podróży można było obserwować przyrodę i życie, jakie się toczyło na wsi. Przywracano ją do życia po wojnie. Reaktywowana we wrześniu 2000 roku kolej otrzymała nazwę Żuławska Kolej Dojazdowa i do dziś jest atrakcją turystyczną Żuław