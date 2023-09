Prasówka Pruszcz Gdański 21.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

"Chłopi" to dwugodzinna ekranizacja powieści Władysława Reymonta, której podjął się duet reżyserki Doroty i Hugh Welchmanów. Ich ostatnim filmowym sukcesem był nominowany do Oscara Twój Vincent. "Chłopi", podobnie jak jego poprzednik, został stworzony metodą animacji malarskiej. O tym pięknym obrazie rozmawiamy ze współreżyserką DK Welchman (Dorota Kobiela).

Dwie grupy pseudokibiców przygotowały się do konfrontacji w sobotę, 16 września. Do zdarzenia miało dojść w trakcie meczu pomiędzy klubami Jaguar Gdańsk oraz AS Kolbudy. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zapobiegli starciu dwóch zwaśnionych grup z Wejherowa i Kolbud.