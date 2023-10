Prasówka Pruszcz Gdański 20.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Pruszcz Gdański 20.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Firma Kärcher, będąca światowym liderem w dziedzinie technologii czyszczenia, co roku podejmuje inicjatywę "Thank Your Cleaner Day". Wydarzenie to ma na celu wyrażenie wdzięczności oraz uznanie dla osób, które zawodowo zajmują się utrzymaniem czystości w miejscach pracy i użyteczności publicznej. Tegoroczne świętowanie odbyło się 18 października, a polski oddział firmy Kärcher z entuzjazmem angażuje się w tę inicjatywę już piąty rok z rzędu.