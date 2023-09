Prasówka Pruszcz Gdański 2.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

Zatrzymany przez policjantów z pruszczańskiego wydziału prewencji 28-latek ma związek z 4 kradzieżami sklepowymi. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Jechali jednym samochodem, zatrzymali ich kryminalni z Pruszcza Gdańskiego. Jednego z mężczyzn policjanci powiązali wcześniej ze sprawą przywłaszczenia portfela i włamaniem do konta bankowego. Drugi miał przy sobie narkotyki i przewoził ukradzione studzienki kanalizacyjne. Obaj usłyszeli już zarzuty.

Zarówno możliwości jak i wyzwań na służbie jest wiele. Mnogość wydziałów i związana z tym różnorodność obowiązków jest jednym z powodów, dla których zawód policjanta to ciekawa i satysfakcjonująca ścieżka kariery. Zobacz spot przygotowany przez policję i sprawdź, jak wyglądają niektóre z działań wykonywanych przez pomorskich policjantów. Dasz radę im podołać? Zobacz, jakie warunki należy spełnić, aby już wkrótce rozpocząć służbę w policji.

Zwycięzców konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy poznamy na dożynkach wojewódzkich w Szemudzie, ale wciąż można zgłaszać swoje kandydatury. Jednak, aby móc to zrobić, najpierw należy spełnić odpowiednie kryteria m.in. co do rozmiaru czy choćby samej konstrukcji wieńca. W galerii możecie zobaczyć zdjęcia z dożynek w gminie Szemud z poprzednich lat.