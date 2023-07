Prasówka Pruszcz Gdański 18.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

W okresie krzyżackim wybudowano w Steblewie kościół. Była to okazała budowla, największa na Żuławach Gdańskich. Świątynia zwracała uwagę masywną wieżą, która mogła również pełnić funkcje obronne. Obecnie pomimo zniszczeń kościół wciąż pozostaje cennym zabytkiem.

Owca to zwierzę cudowne: niewymagające żywieniowo, odporne na warunki klimatyczne, dające się strzyc na sweter czy skarpetki. Niestety, od czasu do czasu słychać, że na Pomorzu (czy nawet w Polsce) baranina w kuchni się nie przyjęła i jest nam na talerzu obca. Tymczasem wracają nasi znajomi, eksploratorzy smaków z: Bałkanów, Gruzji, Turcji, Maghrebu i opowiadają z błyskiem tęsknoty w oku, jak to tamtejsi mieszkańcy baraninę sprawić potrafią w sposób przecudowny, bo nasza jagnięcina i baranina... capi.