Prasówka Pruszcz Gdański 16.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę Hevelianum zaprosiło miłośników historii na Dzień Otwarty w zespole poszpitalnym Bożego Ciała u stóp Góry Gradowej. To była jedna z nielicznych okazji, by wejść do remontowanych zabytkowych budynków, porozmawiać z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, posłuchać opowieści o historii tego miejsca i zwiedzić sąsiadujący z zespołem kościół pw. Bożego Ciała. Zobaczcie, jak wygląda jeden z najstarszych budynków tego miejsca pochodzący z 1786 roku i reszta remontowanych obiektów.

W niedzielę 15 października o godzinie 7 zostały otwarte lokale wyborcze w całym kraju. Będą czynne aż do godziny 21. O godz. 12 Państwa Komisja Wyborcza podała cząstkową frekwencję. W powiecie gdańskim uprawnionych do głosowania jest 90 060 tysiąca osób. Na godzinę 12 wydano 20 208 kart do głosowania, co stanowi 22,44 procent. Zobacz jak wygląda frekwencja w Pruszczu Gdańskim i poszczególnych gminach powiatu gdańskiego.